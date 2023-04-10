У Кам'янці-Подільському сталися сутички біля собору УПЦ МП (відео)

Ревізійна комісія третій день не може потрапити до храму

У Кам'янці-Подільському третій день поспіль триває протистояння між прихильниками Православної церкви України та Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Жителі Кам'янця-Подільського на Хмельниччині з 8 квітня намагаються отримати ключі від собору Олександра Невського, за перехід якого до ПЦУ проголосували на зборах напередодні. Проте священники УПЦ МП не пускають ревізійну комісію й не віддають ключі. Прихожани собору їх підтримують та блокують вхід до приміщення храму.

Близько 20:00 на території собору виникла сутичка. Правоохоронці одразу втрутилися й припинили конфлікт.

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Згодом між прихильниками УПМ МП та представниками ПЦУ виникла словесна перепалка.

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Прихильники переходу собору до ПЦУ також організували ходу навколо будівлі.

Нагадаємо, вчора біля храму у Кам’янці-Подільському перебувало понад 1000 людей, які виступили за перехід церкви до ПЦУ. Вони намагали разом із ревізійною комісією та новоствореною парафіяльною радою потрапити до собору, щоб розпочати інвентаризацію. Під собором розгортали намети.

Раніше повідомлялося, що Росія на найвищому рівні визнала УПЦ МП своєю.