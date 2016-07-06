Вінницькі Діди Морози і Снігуроньки пройдуть у передноворічному параді

У місті готуються до нового року

За два дні до Нового року у Вінниці знову відбудеться парад Дідів Морозів та Снігуроньок. До участі запрошуються всі охочі. Головна вимога – наявність костюму, пише Vежа. У суботу, 30 грудня о 13.00 відбудеться святковий парад Дідів Морозів та Снігуроньок. Збір учасників розпочнеться біля школи №2 (Соборна, 94), далі вони



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У місті готуються до нового року

За два дні до Нового року у Вінниці знову відбудеться парад Дідів Морозів та Снігуроньок. До участі запрошуються всі охочі. Головна вимога – наявність костюму, пише Vежа.

У суботу, 30 грудня о 13.00 відбудеться святковий парад Дідів Морозів та Снігуроньок. Збір учасників розпочнеться біля школи №2 (Соборна, 94), далі вони вирушать до Головної ялинки міста, що у Центральному парку. Після чого підуть на площу Героїв Небесної Сотні, до Новорічного містечка та торгових центрів Sky park і «Мегамолл».

У ТЦ Sky park і «Мегамол» ми плануємо влаштувати новорічні флешмоби. Проте, що саме це буде, поки не говоритимемо. Нехай це буде приємним сюрпризом для вінничан, – кажуть організатори.