На Вінниччині екологи перевіряють Південний Буг через підвищення вмісту аміаку

Екологи перевіряють підозру про підвищення рівня аміаку у річці

У Вінницькій області проведено кризовий моніторинг річки Південний Буг на основі повідомлення від КП «Хмільникводоканал» про підвищений вміст азоту амонійного у річці водозабору 25 січня 2021 року. Звернення надіслали до Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.

«По даному факту Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області спільно з Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області було прийнято рішення про проведення кризового моніторингу річки Південний Буг від міста Хмельницького до міста Вінниці. Спеціалістами відділів інструментально-лабораторного контролю Інспекцій Вінницької та Хмельницької областей 28 січня 2021 року було здійснено обстеження річки та проведено відбір проб поверхневої води на визначеній ділянці», – коментують у відомстві.

Наразі проводиться інструментально-лабораторний контроль відібраних проб води на вміст забруднювальних речовин.

Про результати досліджень буде повідомлено додатково.

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