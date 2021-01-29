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    На Вінниччині екологи перевіряють Південний Буг через підвищення вмісту аміаку

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    Про результати досліджень буде повідомлено додатково - На Вінниччині екологи перевіряють Південний Буг через підвищення вмісту аміаку
    Про результати досліджень буде повідомлено додатково
    Фото: Держекологінспекція

    Екологи перевіряють підозру про підвищення рівня аміаку у річці

    У Вінницькій області проведено кризовий моніторинг річки Південний Буг на основі повідомлення від КП «Хмільникводоканал» про підвищений вміст азоту амонійного у річці водозабору 25 січня 2021 року. Звернення надіслали до Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.

    «По даному факту Державною екологічною інспекцією у Вінницькій області спільно з Державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області було прийнято рішення про проведення кризового моніторингу річки Південний Буг від міста Хмельницького до міста Вінниці. Спеціалістами відділів інструментально-лабораторного контролю Інспекцій Вінницької та Хмельницької областей 28 січня 2021 року було здійснено обстеження річки та проведено відбір проб поверхневої води на визначеній ділянці», – коментують у відомстві.

    Наразі проводиться інструментально-лабораторний контроль відібраних проб води на вміст забруднювальних речовин.

    Про результати досліджень буде повідомлено додатково.

    Нагадаємо, що еколог розповів, чому у столиці брудне повітря.

    Теги: екологія Вінниця Вінниччина
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