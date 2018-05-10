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    Вінницькі поліцейські розшукують 26-річного чоловіка

    • Сьогодні, 13:00
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    Допоможіть розшукати Віктора Підгорецького

    Вінницьким відділом поліції розшукується безвісти зниклий 26-річний житель обласного центру.

    Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Прикмети зниклого: на вигляд 21 рік, зріст 170-175 см, худорлявої статури, карі очі .

    Якщо хтось володіє будь-якою інформацією, про місцеперебування розшукуваної особи, прохання повідомляти поліцію за телефонами: (0432) 59-49-00 або 102.


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