Вінницькі поліцейські розшукують 26-річного чоловіка
- Сьогодні, 13:00
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Допоможіть розшукати Віктора Підгорецького
Вінницьким відділом поліції розшукується безвісти зниклий 26-річний житель обласного центру.
Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Вінницькій області, повідомляє «Главком».
Прикмети зниклого: на вигляд 21 рік, зріст 170-175 см, худорлявої статури, карі очі .
Якщо хтось володіє будь-якою інформацією, про місцеперебування розшукуваної особи, прохання повідомляти поліцію за телефонами: (0432) 59-49-00 або 102.