Вінницькі поліцейські розслідують травмування пасажира трамвая



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За фактом травмування пасажира трамваю поліцією розпочато кримінальне провадження

30 червня в м. Вінниці на вулиці Академіка Янгеля невідома особа з невстановленого пристрою пошкодила вікно трамваю, у результаті чого травмувався 46-річний пасажир.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Подія сталась близько 13.00 год.

До поліції надійшло повідомлення, що інцидент трапився на вулиці Академіка Янгеля. З невстановленого пристрою було пошкоджено вікно трамваю, що рухався за маршрутом №4 «Барське шосе – Залізничний вокзал». Незначні ушкодження отримав пасажир.

На місці події слідчо-оперативна група вилучила металеву кульку.

Травмованого оглянули лікарі. Після надання медичної допомоги чоловіка відпустили додому.

Потерпілий та пасажири трамвая опитані.

Поліція встановлює особу, причетну до цього правопорушення.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство). За таке правопорушення передбачено до 7 років ув’язнення.