Вінницькі волонтери готові доставляти продукти та ліки одиноким пенсіонерам додому



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Опіка за городянами похилого віку

Департамент соціальної політики та ГО «Полум’я надії» розпочинають спільний проект, який передбачає допомогу одиноким вінничанам літнього віку таку, наприклад, як сходити в магазин за продуктами або в аптеку за ліками.

Для цього їм потрібно зателефонувати за номером (096) 006-36-05. Таку допомогу можна замовити з 18 березня.

«Представники департаменту соціальної політики та Терцентру постійно працюють з одинокими вінничанами поважного віку, які є на обліку. Наразі ми переймаємось тими людьми похилого віку, які не перебувають на обліку, але мають потребу в допомозі. Тому, спільно з волонтерами ГО «Полум’я надії» ми організовуємо допомогу таким людям під час карантину: пропонуємо сходити в магазин за продуктами або в аптеку за ліками», – каже директорка департаменту соціальної політики Валентина Войткова.

Загалом, з питань соціального спрямування вінничани можуть звертатись за телефонами: