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    Вінницьких школярів запрошують долучитися до проєкту «Відкривай Україну»

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    Вінницьких школярів запрошують долучитися до проєкту «Відкривай Україну»

    За результатами фіналу передбачена освітня подорож за кордон для двох найкращих команд

    Учні 7-11 класів закладів загальної середньої освіти Вінницької ОТГ можуть зареєструватися на участь у проєкті «Відкривай Україну». Це унікальна загальноукраїнська платформа, навчальний процес буде проходити на геймифікованій онлайн-платформі, яка містить інтерактивні інструкції, навчальні матеріали, надихаючі історії успіху.

    Мета проєкту - створити середовище для розвитку підлітків міст України, у якому вони набудуть необхідних вмінь та отримають можливість реалізувати командою власну ідею у школі, а згодом - у місті.

    Учні беруть участь у проєкті командами з 10 осіб. До складу команди повинні входити представники всіх вікових груп (по 2 особи з кожної: 7, 8, 9, 10, 11 класи). Якщо у школі відсутні певні класи, то школа може створити 1 команду з 2 шкіл. Якщо такі школи відсутні, або є інші важливі причини, їх необхідно повідомити на пошту [email protected] Організатори розглянуть заявку та нададуть відповідь впродовж кількох робочих днів. Команда має обрати собі ментора з числа вчителів, що працюють у тій самій школі.

    За результатами фіналу передбачена освітня подорож за кордон для 2 найкращих команд та освітній вікенд в Києві. Детальна інформація за посиланням.

    школа Вінниця учні
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