Вінницький проект у фіналі міжнародного конкурсу від UNICEF змагається за перемогу



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Цього року Вінницька міська об’єднана територіальна громада взяла участь у першому Конкурсі кращих практик для натхнення спільноти громад, дружніх до дітей і молоді - 2019 (Child Friendly Cities Inspire Awards 2019), який організовано Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ

Цей конкурс має на меті продемонструвати інноваційні рішення, які покращують життя дітей та молоді в громаді. Крім того, це - джерело досвіду інших громад, які реалізовуються в усьому світі.

Від Вінниці на конкурс було подано опис «Бюджету шкільних проектів» - ініціативи, що спрямована на підтримку ідей дітей та молоді, залучення їх до процесів місцевого розвитку, врахування їх потреб та інтересів у створенні безпечного, комфортного, креативного освітнього середовища у навчальних закладах.

На перший етап міжнародного конкурсу було подано 226 заявок із 36 країн світу із описом кращих практик, які реалізовуються в спільнотах, дружніх до дітей та молоді. За рішенням компетентного міжнародного журі у ІІ тур конкурсу увійшли 20 міст з різних країн світу. Приємно відзначити, що Україну у ІІ турі представляє Вінницька об’єднана територіальна громада.

ІІ тур конкурсу проходить у вигляді онлайн-голосування, яке триватиме з 29 вересня по 15 жовтня 2019 року. Усі охочі можуть підтримати ініціативи, які їм подобаються своїм голосом.

Переможців буде оголошено та нагороджено на святковій церемонії під час саміту Громад, дружніх до дітей та молоді в Кельні, який пройде у жовтні 2019 року.

Просимо підтримати вінницьку ініціативу в категорії 1 «Meaningful Child Participation» і проголосувати за неї на сайті Child Friendly Cities Inspire Awards 2019 ( https://childfriendlycities.org/2019-summit/vote/ ).

Нагадуємо, що 5 жовтня 2018 року Вінниця задекларувала наміри отримати статус «Громада, дружня до дітей та молоді» глобальної ініціативи ЮНІСЕФ