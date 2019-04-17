У Вінниці п’яна жінка за кермом іномарки скоїла ДТП



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Автомобіль опинився на даху

В ніч з 16 на 17 квітня, близько 1-ї години, на службовий планшет патрульним поліцейським надійшов виклик про ДТП без травмованих на вулиці Липовецькій.

Прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль Skoda Fabia, що перекинувся на дах. Неподалік транспортного засобу знаходилась водійка, яка скоїла ДТП.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції у Вінницькій області.

Під час спілкування з громадянкою патрульні помітили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. З'ясувалось, що вона не мала права керувати автомобілем, оскільки при ній не було посвідчення водія.

Порушниця погодилась пройти освідування на місці події в присутності двох свідків. Алкотестер «Drager» показав позитивний результат - 2,36 проміле.

Патрульні склали прортоколи на громадянку за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування напідпитку), за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) та винесли постанову за ч. 1 ст.126 КУпАП (за те що водійка не мала при собі посвідчення водія). Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Джерело: vinnitsa.info