В Україні на вихідних похолодає: де температура впаде до +10°C

Домінуватиме волога погода

На вихідних, 30-31 травня, у більшості регіонів України буде прохолодна погода з низькою температурою повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«30-31 травня в більшості областей України очікується низька температура повітря. Протягом дня передбачається і в суботу, і в неділю лише +12, +17°C, у західних областях трохи тепліше, +19, +23°C, на Закарпатті до +24°C», – йдеться у повідомленні.

За даними синоптикині, особливо холодно буде вдень в неділю на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині, Рівненщині – +10, +13°C.

«Волога погода домінуватиме, дощі періодичні – практично повсюди, лише 30-го травня у західній частині – без опадів. Вітер завтра ще побуде рвучким, в неділю попустить, стихне. Північно-західний переважно», – додала Діденко.

Зокрема, як наголосила синоптикиня, у Києві 30-31 травня часом дощ, денна температура повітря очікується в межах +12, +14°C.

Нагадаємо, 29 травня в Україні мінлива хмарність, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей Правобережжя пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-10°, вдень 13-18°.

Як повідомлялося, до кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, однак уже на початку червня повернеться тепло.