У Львові посеред парку знайдено тіло немовляти

Під час огляду підозрілої сумки правоохоронці виявили в ній тіло дитини, одягнене та загорнуте в ковдру

В одному з парків Львова було знайдено тіло немовляти. Воно лежало в сумці та було загорнуте в ковдру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Як повідомляється, підозрілу сумку в парку на проспекті Чорновола виявив перехожий. Правоохоронці, які приїхали на місце події, оглянули сумку й знайшли в ній тіло немовляти, яке було одягнене та загорнуте в ковдру. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

🤯 В одному з парків Львова на проспекті Чорновола знайдене тіло немовляти у сумці, на місці працює поліція



Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.



📹 Суспільне Львів

Зараз правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців події. Також вживають заходів щодо встановлення особи матері й причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, у Львові засуджено жінку, яка побила власного тримісячного сина, який помер у лікарні внаслідок тілесних ушкоджень. Суд виніс матері вирок.

Як повідомлялося, у Львівській області помер дворічний хлопчик через зневоднення та переохолодження, лікарям не вдалося врятувати його. Поліція затримала батьків загиблої дитини. Родина, у якій жив хлопчик, перебуває на обліку в соціальній службі. В сім’ї є ще четверо дітей віком від чотирьох до 10 років. Батьки дітей не працювали та не забезпечили їх належними умовами для життя.

До слова, у Кіровоградській області суд призначив довічне позбавлення волі чоловікові, який до смерті побив восьмимісячне немовля. За даними слідства, чоловік системно знущався з немовляти: бив, кидав, гасив недопалки об шкіру, перекидав коляску разом із дитиною. Як зазначив очільник Генпрокуратури Руслан Кравченко, одного дня вітчим у стані алкогольного сп’яніння кілька разів ударив малюка головою об стіну. Того самого дня хлопчик помер.