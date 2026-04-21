На Дніпропетровщині чоловік під час затримання кинув гранату у поліціянтів: є поранені

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
На Дніпропетровщині чоловік під час затримання кинув гранату у поліціянтів: є поранені
Чоловік поранив кількох поліціянтів
фото: Поліція Дніпропетровщини

Нетверезий чоловік під час затримання кинув у поліціянтів дві гранати

Надзвичайна подія сталася вранці 21 квітня у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Під час спроби затримання правопорушник застосував проти правоохоронців бойові гранати.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, вранці до поліції надійшов анонімний виклик із села Миколаївка.

«21 квітня о 06:30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка в селі Миколаївка Синельниківського району. Повідомлялося, що місцевий житель перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляє про наявність у нього двох гранат», – йдеться в повідомленні поліції.

Внаслідок вибухів п'ятеро співробітників поліції отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місце події негайно прибули поліціянти Синельниківського районного управління поліції та розпочали перемовини з чоловіком.

«Під час спілкування він повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках», – повідомляє поліція.

Зловмисника затримали. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється походження боєприпасів у цивільної особи.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що поведінка патрульних, які втекли з місця події під час теракту у Києві, є ганебною. За словами глави МВС, перший дзвінок до поліції надійшов із повідомленням про хуліганство. Клименко зазначив, що патрульні дорогою вже дізналися про стрільбу та поранених.

Зауважимо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця було ліквідовано.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Теги: граната поліція Дніпропетровщина Національна поліція України кримінал

Читайте також

Фігуранта у масці та капюшоні зафіксували камери спостереження у пункті обміну валют.
Напав на пункт обміну валют, щоб розрахуватися з боргами: підозру оголошено 40-річному киянину
23 березня, 13:50
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років
Посадовця одного зі столичних ШЕУ викрито на розтраті 1,2 млн грн
25 березня, 13:15
У Чернігові винесли суворий вирок грабіжнику
Чоловік, який напідпитку виніс з крамниці пляшку горілки, отримав сім років ув’язнення
25 березня, 10:35
Чоловікові, що стріляв, загрожує позбавлення волі строком до семи років
В Одесі чоловік з гранатою і зброєю у руках влаштував стрілянину на вулиці
28 березня, 17:50
Слідство встановило, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, діяла у змові з підприємцем
Тендери під «своїх» із розтратою 550 тис. грн: перед судом постане столична освітянка
30 березня, 14:41
Відрізнити отруйного павука від неотруйного дуже складно
Тарантули атакують Дніпропетровщину. Науковець пояснив причину та чи варто боятися
31 березня, 18:06
Чоловіка затримали у процесуальному порядку
Рівне: чоловік погрожував підірвати гранати, його затримали після тривалих переговорів
5 квiтня, 02:13
Як кажуть правоохоронці, вербувальники часто використовують популярні ігри та сервіси
РФ вербує українських дітей через онлайн-ігри: поліція попередила батьків
17 квiтня, 17:56
Наслідки ворожих прильотів по Дніпропетровщині
Російські удари по Дніпропетровщині: восьмеро поранених (фото)
Вчора, 14:14

Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата
Антикорупційний суд заочно арештував Шурму та його брата
На Дніпропетровщині чоловік під час затримання кинув гранату у поліціянтів: є поранені
На Дніпропетровщині чоловік під час затримання кинув гранату у поліціянтів: є поранені
Суд продовжив настоятелю Святогірської лаври домашній арешт
Суд продовжив настоятелю Святогірської лаври домашній арешт
Чернігівщина: 11-річний хлопець вистрілив із пістолета і поранив друга
Чернігівщина: 11-річний хлопець вистрілив із пістолета і поранив друга
У Кривому Розі взято під варту 18-річного хлопця, який стріляв у дитину
У Кривому Розі взято під варту 18-річного хлопця, який стріляв у дитину
Центр протидії корупції виявив зв’язки стрільця в Києві з військовими РФ: деталі
Центр протидії корупції виявив зв’язки стрільця в Києві з військовими РФ: деталі

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
