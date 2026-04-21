На Дніпропетровщині чоловік під час затримання кинув гранату у поліціянтів: є поранені

Нетверезий чоловік під час затримання кинув у поліціянтів дві гранати

Надзвичайна подія сталася вранці 21 квітня у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Під час спроби затримання правопорушник застосував проти правоохоронців бойові гранати.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, вранці до поліції надійшов анонімний виклик із села Миколаївка.

«21 квітня о 06:30 до поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку чоловіка в селі Миколаївка Синельниківського району. Повідомлялося, що місцевий житель перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляє про наявність у нього двох гранат», – йдеться в повідомленні поліції.

Внаслідок вибухів п'ятеро співробітників поліції отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місце події негайно прибули поліціянти Синельниківського районного управління поліції та розпочали перемовини з чоловіком.

«Під час спілкування він повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках», – повідомляє поліція.

Зловмисника затримали. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється походження боєприпасів у цивільної особи.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що поведінка патрульних, які втекли з місця події під час теракту у Києві, є ганебною. За словами глави МВС, перший дзвінок до поліції надійшов із повідомленням про хуліганство. Клименко зазначив, що патрульні дорогою вже дізналися про стрільбу та поранених.

Зауважимо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця було ліквідовано.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.