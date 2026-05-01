Наталія Порощук
Наталія Порощук
У небі над Вінницею спостерігалося рідкісне атмосферне явище (фото)
Virga – це опади (дощ або сніг), які випадають із хмари, але не досягають земної поверхні
фото: Вінницький обласний центр з гідрометеорології/Facebook

Явище виникає, коли краплі дощу або кристали льоду потрапляють у шар сухого повітря під хмарою

У небі над Вінницею зафіксували рідкісне атмосферне явище – virga. Його спостерігали місцеві жителі 29 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький обласний центр з гідрометеорології.

«Virga (вірґа) – це цікаве атмосферне явище. Спостерігалося у Вінниці 22.04 та 29.04.2026», – йдеться у повідомленні.

Virga – це опади (дощ або сніг), які випадають із хмари, але не досягають земної поверхні. Виглядає це як тонкі, напівпрозорі «хвости» або смуги, що звисають під хмарою й поступово зникають у повітрі.

Як утворюється Virga?

Явище виникає, коли краплі дощу або кристали льоду потрапляють у шар сухого повітря під хмарою. Через низьку вологість вони випаровуються (якщо це дощ), або сублімують (якщо це лід чи сніг), ще до того, як досягнуть землі.

З якими хмарами пов’язане явище?

Virga найчастіше спостерігається під:

  • перисто-купчастими (Altocumulus),
  • шарувато-купчастими (Stratocumulus),
  • або купчасто-дощовими хмарами (Cumulonimbus).

Нагадаємо, жителі Волині 14 квітня спостерігали рідкісне атмосферне явище – складне сонячне гало з кількома оптичними ефектами.

До слова, 1 лютого мешканці Одеси побачили в небі одразу чотири Місяці. Причиною цього незвичайного видовища стало рідкісне атмосферне явище, яке трапляється під час сильних морозів. 

