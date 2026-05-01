У небі над Вінницею спостерігалося рідкісне атмосферне явище (фото)
Явище виникає, коли краплі дощу або кристали льоду потрапляють у шар сухого повітря під хмарою
У небі над Вінницею зафіксували рідкісне атмосферне явище – virga. Його спостерігали місцеві жителі 29 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький обласний центр з гідрометеорології.
«Virga (вірґа) – це цікаве атмосферне явище. Спостерігалося у Вінниці 22.04 та 29.04.2026», – йдеться у повідомленні.
Як утворюється Virga?
Явище виникає, коли краплі дощу або кристали льоду потрапляють у шар сухого повітря під хмарою. Через низьку вологість вони випаровуються (якщо це дощ), або сублімують (якщо це лід чи сніг), ще до того, як досягнуть землі.
З якими хмарами пов’язане явище?
Virga найчастіше спостерігається під:
- перисто-купчастими (Altocumulus),
- шарувато-купчастими (Stratocumulus),
- або купчасто-дощовими хмарами (Cumulonimbus).
