У небі над Вінницею спостерігалося рідкісне атмосферне явище (фото)

У небі над Вінницею зафіксували рідкісне атмосферне явище – virga. Його спостерігали місцеві жителі 29 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький обласний центр з гідрометеорології.

«Virga (вірґа) – це цікаве атмосферне явище. Спостерігалося у Вінниці 22.04 та 29.04.2026», – йдеться у повідомленні.

Virga – це опади (дощ або сніг), які випадають із хмари, але не досягають земної поверхні. Виглядає це як тонкі, напівпрозорі «хвости» або смуги, що звисають під хмарою й поступово зникають у повітрі.

Як утворюється Virga?

Явище виникає, коли краплі дощу або кристали льоду потрапляють у шар сухого повітря під хмарою. Через низьку вологість вони випаровуються (якщо це дощ), або сублімують (якщо це лід чи сніг), ще до того, як досягнуть землі.

З якими хмарами пов’язане явище?

Virga найчастіше спостерігається під:

перисто-купчастими (Altocumulus),

шарувато-купчастими (Stratocumulus),

або купчасто-дощовими хмарами (Cumulonimbus).

