У Білій Церкві біля будівлі ТЦК чоловік кинув бойову гранату (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
У Білій Церкві біля будівлі ТЦК чоловік кинув бойову гранату (фото)
Правоохоронці розслідують факт вибуху на території ТЦК
фото: Нацполіція України

Чоловік поцілив гранату у двір Територіального центру комплектування у Білій Церкві 

У Білій Церкві Київської області біля будівлі Територіального центру комплектування і соціальної підтримки місцевий житель кинув гранату, пролунав вибух. Нині на місці працюють правоохоронці, інформує «Главком».

«Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився місцевий мешканець. Потерпілих нема. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки поліції Київщини, патрульні поліцейські та працівники Служби безпеки України», – йдеться в повідомленні поліції Київщини.

У Білій Церкві біля будівлі ТЦК чоловік кинув бойову гранату (фото) фото 1
фото: Нацполіція

За попередніми даними, близько 17:55 30 квітня у Білій Церкві 68-річний місцевий мешканець перекинув через огорожу установи бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території Територіального центру комплектування.

У Білій Церкві біля будівлі ТЦК чоловік кинув бойову гранату (фото) фото 2
фото: Нацполіція

Постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано. Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучено для проведення експертних досліджень, повідомила прокуратура. 

У прокуратурі кажуть, що чоловік міг потрапити під вплив російських спецслужб.

У Білій Церкві біля будівлі ТЦК чоловік кинув бойову гранату (фото) фото 3
фото: Нацполіція

На початку квітня невстановлені особи ймовірно використали методи психологічного тиску та маніпуляцій, переконавши чоловіка взяти участь у нібито «перевірці захищеності» приміщення центру. Боєприпаси він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району. 

Прокурори спільно зі слідчими СБУ встановлюють усі обставини злочину, походження боєприпасів, а також перевіряють можливу причетність представників ворожих спецслужб до підготовки цього злочину.

«Главком» писав, що у Чернівецькій області 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві. За даними слідства, 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП (33 та 51 років) виник конфлікт. У ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї.

