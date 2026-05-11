Чоловік тікав від ТЦК і взяв у заручники дитину: що вирішив суд

Єгор Голівець
Суд відправив під варту львів’янина, який захопив дитину в заручники
фото: Національна поліція України

У Львові нападник погрожував 13-річній дівчинці ножем просто посеред вулиці

У Львові суд обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у захопленні 13-річної дівчинки в заручники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

фото: Національна поліція України

Суд відправив підозрюваного під варту без права внесення застави. Інцидент стався 9 травня близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе у Львові.

За даними правоохоронців, чоловік почав тікати після того, як побачив військовослужбовців ТЦК та поліцейських. Під час втечі він помітив компанію підлітків, після чого схопив 13-річну дівчинку та почав погрожувати їй ножем.

фото: Національна поліція України

Як зазначають у поліції, нападник утримував дитину біля себе та стискав рукою за шию. Завдяки спільним діям правоохоронців та військовослужбовців ТЦК чоловіка вдалося оперативно затримати, а дівчинку – звільнити. Дитина не постраждала.

Правоохоронці встановили, що нападником є 43-річний житель Львова, який раніше вже був засуджений за майнові злочини. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали 22-річного громадянина Росії, якого підозрюють у нападі з ножем на місцевого жителя у квартирі на Оболоні. За даними слідства, поранений чоловік намагався врятуватися через вікно на 11 поверсі, однак зірвався та загинув. У поліції повідомили, що підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками.

Після інциденту підозрюваний зачинився у квартирі, через що для його затримання залучили бійців полку поліції особливого призначення. Судово-медичний експерт виявив у загиблого ножові поранення та травми, характерні для падіння з висоти. За версією слідства, конфлікт між чоловіками виник під час перебування у квартирі на проспекті Оболонському.

