Очільник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції втратив посаду

Обов'язки Андрія Рубеля наразі виконує його заступник

Андрія Рубеля було звільнено з посади начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Наразі нового керівника підрозділу ще не призначено. Обов’язки начальника тимчасово виконує заступник очільника департаменту.

Андрій Рубель народився 5 липня 1983 року в Києві. 2004-го закінчив Національну академію внутрішніх справ і розпочав службу оперуповноваженим карного розшуку в Солом’янському районі столиці. Понад 15 років працював у різних підрозділах поліції Києва та області, а також у ГУБОЗ МВС, Департаменті карного розшуку та внутрішній безпеці.

У 2020–2021 роках очолював поліцію Харківської області, а від жовтня 2022-го керував Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції.

У кадровій системі правоохоронних органів тривають зміни. Після скандалу з патрульними, які втекли від озброєного зловмисника у Києві, голова патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Як повідомлялося, Олександр Фацевич виконуватиме обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції.

Згодом президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові перестановки по всій вертикалі МВС – від добору патрульних до керівного складу. 23 квітня Зеленський підписав укази про зміну керівництва СБУ одразу у чотирьох регіонах – Києві, Київській, Харківській та Херсонській областях.

До слова, Національна поліція України розпочинає масштабну програму підготовки особового складу на полігонах. Вже наступного тижня на навчання вирушить перша група з 200 правоохоронців.