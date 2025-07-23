БЕБ Вінниччини викрив схему ухилення від податків на 5 млн грн

Мешканець Вінниччини надавав в оренду різноманітні нежитлові приміщення

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершили розслідування справи щодо умисного ухилення від сплати податків на суму понад 5 млн грн. Держава повернула завдані збитки, а відшкодування відбулося ще на етапі досудового розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

За даними слідства, мешканець Вінниччини надавав в оренду різноманітні нежитлові приміщення, включаючи виробничі, складські та торговельні площі. Проте під час укладання договорів оренди чоловік занижував реальний розмір оплати. Це дозволяло йому штучно зменшувати базу оподаткування та, відповідно, ухилятися від сплати податків та зборів. Загальна сума несплачених податків становила понад 5 млн грн.

Кримінальне провадження за цим фактом було скеровано до суду за ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків (обовʼязкових платежів).

Нагадаємо, на Вінниччині розпочато службове розслідування смерті чоловіка під час затримання поліцейськими у селищі Погребище Перше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Попередньо встановлено, що ввечері 22 липня, на дорозі в селищі Погребище Перше працівники патрульної поліції зупинили чоловіка, який рухався на незареєстрованому мопеді Honda. Під час спілкування із поліцейськими 50-річний водій, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, намагався втекти, чинив опір, тому правоохоронці прийняли рішення затримати його. Під час цього самопочуття чоловіка погіршилося.

До слова, у Вінниці затримано 19-річного жителя міста Житомир, який намагався підірвати багатоквартирний будинок, де проживають сім’ї військовослужбовців. За даними слідства, хлопець є учасником ворожої агентурно-інформаторської мережі, завданням якої є вербування жителів України для виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) та застосування їх щодо військовослужбовців і правоохоронців.