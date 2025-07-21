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Удар по компанії Barlinek у Вінниці: від поранень та опіків помер працівник

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по компанії Barlinek у Вінниці: від поранень та опіків помер працівник
Під російським ударом у Вінниці 16 липня опинилося підприємство польської компанії Barlinek Group
фото: Вінницька обласна прокуратура

Лікарі боролися за життя чоловіка від 16 липня

У лікарні помер Віталій Балибюк, який дістав поранення та опіки під час російського обстрілу Вінниці 16 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Сергія Моргунова.

«Він працював на одному з підприємств, яке російські терористи обстріляли дронами в ніч на 16 липня. Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але, на жаль, дива не сталося. Віталію було 47 років. Він був цивільним. Людиною, яка просто робила свою роботу, але втратив життя через війну, яку приніс на нашу землю агресор. Висловлюю щирі співчуття рідним. Вінницька міська рада виділить родині загиблого 50 тис. грн допомоги», – йдеться у дописі.

Як відомо, під російським ударом у Вінниці 16 липня опинилося підприємство польської компанії Barlinek Group. За словами глави МЗС Польщі, росіяни навмисно атакували підприємство, оскільки удар здійснювався з трьох напрямків.

Компанія Barlinek Group є одним із провідних світових виробників багатошарових дерев'яних підлог. Зокрема, компанія відома виробництвом однойменної паркетної дошки з дуба або ясеня. Продукцію компанії продають у 75 країн на шістьох континентах світу. «Главком» докладно розповідає, чим відома компанія Barlinek.

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Теги: Вінниця смерть

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