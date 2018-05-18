Виставка авторської вишивки та дефіле в національних українських костюмах відбудуться у Вінниці

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На День Європи на майдані Героїв Небесної Сотні діятимуть святкові заходи

Під час святкування Дня Європи на майдані Героїв Небесної Сотні діятиме міні-проект «Орнаментальна Україна», виставка традиційного національного вбрання регіону Східного Поділля, виставка рушників та авторських вишиваних робіт майстрів Вінниччини та влаштують дефіле у національних костюмах.

Понад 40 майстринь візьмуть участь у проекті «Вишивана доля Вінниччини». Діятиме виставка рушників та авторських робіт майстрів Вінниччини. Також проводитимуть майстер-класи з вишивання за участю майстрів народного мистецтва міста та області. Для відвідувачі цієї локації виступатимуть фольклорні колективи міста та області.

На цій площі також діятиме виставка «Європа: Парад Незалежності». Виставка присвячена темі проголошення незалежності низкою країн Центрально-Східної Європи наприкінці Першої світової війни 1914-1918 рр. та висвітленню ролі і місця України у тогочасній європейській геополітиці.

На 12 банерах виставки відображатимуться важливі зміни, що сталися на політичній карті Європи у результаті Першої світової війни. Зокрема, утворення нових держав у Східній Європі: Чехословацької Республіки та Королівства Сербів, Хорватів і Словенців, проголошення незалежності Фінляндією, Литвою, Латвією, Естонією, Королівством Угорщини й Польщею. Довжина виставка буде 8 метрів.

Також тут будуть розміщені фотолокації та флористичне пано.