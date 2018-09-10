Як вінничанам записатися до Прозорого офісу на призначення житлової субсидії



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Соціальна підтримка населення

Департамент соціальної політики міської ради інформує, що у Прозорих офісах міста розпочато видачу талонів попереднього запису на призначення житлової субсидії на опалювальний сезон. Прийом документів на опалювальний період розпочнеться з 16 жовтня 2018 року.

Отримати талон попереднього запису можна у будь-який зручний для громадян спосіб:

особисто у Прозорому офісі з 9:00 до 18:00 з понеділка по четвер, з 9:00 до 17:00 у п’ятницю;

є можливість записатись на прийом за телефоном:

УСЗН (Правобережне), ЦАП Прозорий офіс, вул. Космонавтів 30, 2-поверх 50-83-88, 59-90-45

УСЗН (Лівобережне), ЦАП Прозорий офіс, вул. Брацлавська 85, 1-поверх 50-86-26, 50-86-64

або через мережу Інтернет (зареєструвавшись через «Персональний кабінет» на офіційному сайті ВМР).

Зверніть увагу! Тим домогосподарствам, які отримували субсидію в неопалювальний період та домогосподарствам, в яких не відбулося жодних змін щодо складу домогосподарства та членів сімей, - субсидію на опалювальний сезон 2017-2018 рр. буде перераховано автоматично.

Внутрішньо-переміщені особи, громадяни, які орендують (винаймають) житло, а також домогосподарства, в яких є зареєстровані особи, які тимчасово не проживають у житловому приміщенні, мають звернутися з заявою та декларацією на опалювальний сезон.