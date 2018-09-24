Якість питної води у Вінниці погіршується - фахівці



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Третина криниць у Вінниці небезпечні

У третині громадських криниць Вінниці вода не відповідає нормі. Там виявлено групи кишкової палички, підвищену жорсткість, нітрати й аміак.

«Найгіршою виявилася вода в громадських криницях, яку люди, чомусь, вважають найкращою – бо смачна та без запаху хлору. Так, із 58 відібраних проб питної води із джерел децентралізованого водопостачання (криниці), 33% виявилися невідповідаючими вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) за бактеріологічними показниками (виявлені бактерії групи кишкової палички) та 97% – за санітарно-хімічними показниками (загальна жорсткість води, нітрати, аміак)», - йдеться в повідомленні на сайті Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Разом з тим фахівці зазначають, що вода у централізованій мережі не така смачна, однак більш безпечна. Якість води у 2018 році погіршилася через забруднення Південного Бугу.

«Нажаль, за санітарно-хімічним показникам в 2018 році якість води погіршилася, про що свідчать 24% проб, які не відповідали санітарним вимогам по запаху, вмісту залишкового зв’язаного хлору, каламутності. Але це в значній мірі пов’язано з погіршенням якості води в джерелі водопостачання для міста – річці Південний Буг. Питома вага проб із відхиленням тут склала за мікробіологічними показниками 87%, а за санітарно-хімічними – 93%», - додають у Держпродспоживслужбі.

Джерело: vinnitsa.info