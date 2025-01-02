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Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях
У західних областях вдень місцями піде невеликий дощ
фото з відкритих джерел

У майже половині областей України оголошено I рівень небезпеки, жовтий

Сьогодні, 2 січня, у північних, більшості західних та Вінницькій областях очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У Карпатах очікується вітер 25-30 м/с.

Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях фото 1

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, у четвер 2 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, переважно без опадів. 

Синоптики прогнозують, що день мине без опадів, лише у західних областях вдень місцями піде невеликий дощ. У південній частині вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, в Криму до 13°.

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Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди синоптик вітер

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