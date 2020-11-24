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    За добу на Вінниччині підтверджено 182 нових випадки Covid-19

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    За добу на Вінниччині підтверджено 182 нових випадки Covid-19

    За останню добу померло троє мешканців Вінницької області

    Після невеликого зниження показників захворюваності за результатами досліджень у вихідні, станом на 24 листопада на Вінниччині знову зростають темпи виявлення нових випадків Covid-19.

    Так, протягом доби у Вінницькій області зафіксовано 182 випадки інфікування коронавірусом. Загалом з початку епідемії зареєстровано 15 658 випадків хвороби.

    За минулу добу в області померло троє людей з коронавірусом. З початку пандемії зареєстровано 271 летальний випадок. Одужала за цей час 8 891людина. Одужання 128 хворих підтверджено протягом минулої доби. Загалом в області нині хворіє 6 496 осіб. За добу кількість активних хворих зросла на 51.

    В Україні за добу підтверджено 12 287 випадків захворювання на Covid-19. Загалом за час пандемії захворіло 647 976 людей. Кількість летальних випадків склала 11 263, в тому числі 188 за добу. Одужало вже 299 358 людей, наразі в Україні 337 355 активних хворих.

    За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.

    Теги: Вінниччина хвороби коронавірус
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