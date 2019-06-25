За викрадення автомобілю мешканцю Вінниччини світить п'ять років



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Vолодикові, який підозрюється у викрадені автомобіля, загрожує до п’яти років позбавлення волі

24 червня працівники поліції встановили правопорушника, який незаконно заволодів автомобілем «Volkswagen Golf » у жителя м. Козятин. Зловмисник опитаний, автомобіль повернуто власнику.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

21 червня до Козятинського відділення поліції звернувся 35-річний місцевий житель та повідомив, що невідомий чоловік незаконно заволодів його автомобілем марки «Volkswagen Golf ». За словами заявника, автомобіль він залишив на станції технічного обслуговування для ремонту.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили правопорушника. Ним виявився раніше судимий 20-річний житель с.Іванківці, працівник станції технічного обслуговування. Правопорушник переховував транспортний засіб на території власного домоволодіння.

Зі слів зловмисника, він взяв автівку, щоб хотів доїхати додому.

Поліцією відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом ). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.