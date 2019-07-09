Зеленський звільнив 10 голів РДА на Вінниччині
Кадрові рішення президента
Президент України Володимир Зеленський звільнив 10 голів районих державних адміністрацій Вінницької області
Сьогодні, 9 липня, своїми розпорядженнями Президент України Володимир Зеленський звільнив 25 голів районних державних адміністрацій.
Серед них – десятеро представників Вінницької області.
Відповідні розпорядження від 9 липня оприлюднено на офіційному інтернет-представництві Президента України. Зазначено, що звільнення відбулись у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Зокрема йдеться про звільнення:
- І.Стефанцова з посади голови Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №79/2019-рп);
- В.Уткіна з посади голови Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №80/2019-рп);
- О.Легези з посади голови Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №81/2019-рп);
- Я.Чернеги з посади голови Літинської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №82/2019-рп);
- О.Китасюка з посади голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №83/2019-рп);
- С.Ладана з посади голови Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №84/2019-рп);
- Л.Марцин з посади голови Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №85/2019-рп);
- Л.Лобаня з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №86/2019-рп);
- К.Кедик з посади голови Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №87/2019-рп);
- М.Вдовцова з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №88/2019-рп).
Джерело: VЕЖА