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    Зеленський звільнив 10 голів РДА на Вінниччині

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    Кадрові рішення президента - Зеленський звільнив 10 голів РДА на Вінниччині
    Кадрові рішення президента

    Президент України Володимир Зеленський звільнив 10 голів районих державних адміністрацій Вінницької області

    Сьогодні, 9 липня, своїми розпорядженнями Президент України Володимир Зеленський звільнив 25 голів районних державних адміністрацій.

    Серед них – десятеро представників Вінницької області. 

    Відповідні розпорядження від 9 липня оприлюднено на офіційному інтернет-представництві Президента України. Зазначено, що звільнення відбулись у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України. 

    Зокрема йдеться про звільнення:

    • І.Стефанцова з посади голови Бершадської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №79/2019-рп);
    • В.Уткіна з посади голови Гайсинської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №80/2019-рп);
    • О.Легези з посади голови Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №81/2019-рп);
    • Я.Чернеги з посади голови Літинської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №82/2019-рп);
    • О.Китасюка з посади голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №83/2019-рп);
    • С.Ладана з посади голови Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №84/2019-рп);
    • Л.Марцин з посади голови Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №85/2019-рп);
    • Л.Лобаня з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №86/2019-рп);
    • К.Кедик з посади голови Шаргородської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №87/2019-рп);
    • М.Вдовцова з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області (розпорядження №88/2019-рп).

    Джерело: VЕЖА

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