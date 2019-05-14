Жінка з дитиною на скутері зіткнулась із 7-річним велосипедистом



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Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик

12 травня в Іллінецькому районі, близько 17:30 години, сталась ДТП, у якій постраждала водійка скутера та її 9-річний пасажир. Вона зіштовхнулася із 7-річним велосипедистом.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Вінницькій області.

За попередніми даними, за кермом скутера «Хонда» перебувала 27-річна жителька с. Павлівка Іллінецького району. Не впоравшись з керуванням, жінка допустила зіткнення з 7-річним велосипедистом, який рухався в попутному напрямку.

В результаті аварії постраждали водійка скутера та її неповнолітній пасажир. З травмами різного ступеня важкості потерпілих госпіталізовано до районної лікарні. Велосипедист не постраждав.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.