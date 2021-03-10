На Вінниччині затримали чоловіка, якій катував пенсіонерку

За розбій затриманому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

9 березня працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції Вінниччини затримали 24-річного зловмисника, який в серпні 2019 року увірвався до будинку самотньої пенсіонерки в Іллінецькому районі. Коли до будинку зайшли поліцейські, зловмисник заховався в шафі. Про це розповіли у відділі комунікацій поліції Вінницької області.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, зловмисник розбив вікно та проник до будинку потерпілої. Нападник збив з ніг безпомічну жінку, завдав їй тілесних ушкоджень кастетом та ногами. Після катувань забрав невеликі заощадження, особисті речі та втік з будинку.

Увесь цей час над розкриттям злочину працювали слідчі та оперативники обласного главку поліції. Завдяки проведеним оперативним заходам та слідчим діям, а також результатам експертиз, поліцейські довели причетність до вчинення розбійного нападу 24-річного жителя Махнівської територіальної громади.

За розбій затриманому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. До речі, його за такий же злочин судять на Київщині.

Нагадаємо, вінницькі оперативники затримали місцевого жителя за вимагання грошей.