У Вінниці потяг збив чоловіка: поліція звернулася до громадян

Наталія Порощук
Наталія Порощук
У Вінниці потяг збив чоловіка: поліція звернулася до громадян
Від отриманих травм чоловік загинув на місці події
Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого

15 листопада близько 3 години Вантажний електропоїзд 15 листопада, що рухався зі сторони станції «Вінниця» в напрямку міста Жмеринка на вул. Привокзальній, наїхав на людину.Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

«Прикмети: вік 30-35 років, худорлява тілобудова, волосся коротке русе. Був одягнений у сині кеди Adidas, спортивні штани, чорну спортивну кофту, чорну куртку з капюшоном, при собі мав наплічну чорну сумку Chempion горизонтального крою. Прохання до всіх громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе ідентифікувати чоловіка, повідомляти в поліцію за телефонами: (097) 256 48 70 або 102», – наголосили поліцейські.

До слова, у Дубенському районі Рівненської області потяг на смерть збив 75-річного чоловіка. Подія трапилась близько 05:30 у селі Верба. За даними правоохоронців, житель села із велосипедом в руках переходив колії та потрапив під поїзд сполученням «Ворохта-Чоп-Київ». Машиніст поїзда екстрено загальмував, але чоловіка все одно затягло під рейки повітряною хвилею.

Раніше на Київщині, у селі Щербанівка, під колесами потягу травмувався 63-річний чоловік. Правоохоронці розслідують обставини події.

