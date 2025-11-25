Після двох років у полоні воїн повернувся додому та розповів, що допомогло йому вистояти

У місцевій філії Ямпільського міського центру культури та дозвілля зібралися десятки людей, щоб зустріти захисника

У селі Русава, що на Вінниччині, 24 листопада, місцеві жителі зустріли захисника Дмитрієва Юрія, який після тривалого полону та реабілітації повернувся додому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету «Ямпільські вісті».

«У місцевій філії Ямпільського міського центру культури та дозвілля зібралися десятки людей – односельці, друзі, сусіди, старші й малі. Вони прийшли сказати Юрію «дякуємо» та показати, що Русава пам’ятає і чекає усіх своїх синів», – йдеться у повідомленні.

8 фото На весь екран













фото: «Ямпільські вісті»

Дмитрієв виголосив щирі слова подяки: «Я вдячний, що пам’ятаєте. Мене тримали віра й молитви – мої, мами, усіх, хто чекав. Це врятувало. Там усі мріють лише про одне – побачити рідних. Багато наших хлопців ще залишаються у неволі. Молюся за кожного і зберігаю в пам’яті все, аби свідчити».

Що відомо про захисника?

Юрій Дмитрієв народився 16 квітня 1976 року в Русаві. Навчався у місцевій школі, згодом – у Вінницькому ПТУ №7, здобув професію різьбяра по дереву. Працював у Ямполі, згодом одружився та переїхав до Києва, де займався підприємницькою діяльністю.

24 січня 2023 року був мобілізований до Збройних сил України. Пройшов навчання в Німеччині. 29 червня 2023 року при виконанні бойового завдання в районі м. Ізюм Харківської області потрапив у полон.

24 червня 2025 року захисник був визволений. За час полону суттєво втратив здоров’я, отримав інвалідність по зору II групи. До приїзду додому проходив реабілітацію у шпиталі.

Раніше у двох громадах Вінниччини урочисто зустріли захисників, які повернулися з російського полону – Ігоря Росінського та Максима Доброго.

Також у селі Озаринці на Вінниччині відбулася зворушлива та значуща подія. 16 квітня місцеві мешканці урочисто зустріли воїна Віктора Зіняка, який повернувся додому після тривалого перебування в російському полоні.