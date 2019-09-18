Олександр Рапинець і Катерина Цілінська стали першою сімейною парою на Вінниччині, яку поєднала служба в патрульній поліції

Вінницькі патрульні, які познайомились на службі, побрались.

«Патрулювали разом місто, а через рік ступили на весільний рушник. Олександр Рапинець і Катерина Цілінська стали першою сімейною парою на Вінниччині, яку поєднала служба в патрульній поліції», - передає 33 канал.

Молоді люди служили поліцейськими взводу у одній роті, а коли стали зустрічатись, щоб уникнути конфлікту інтересів, Олександру довелось перейти до іншої роти.

Олександр та Катерина 15 вересня обмінялись обручками та зачитали один одному обітниці.

Привітати патрульних із найкращим днем свого життя прийшли їхні колеги.