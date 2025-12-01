Головна Вінниця Фото
У Козятині чоловік вкрав із церкви пожертви

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Козятині чоловік вкрав із церкви пожертви
Чоловіка затримали в процесуальному порядку
фото: Національна поліція України

За допомогою камер спостереження поліцейські встановили особу правопорушника

У Козятині на Вінниччині чоловік викрав з церкви пожертви прихожан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«До поліції звернувся настоятель одного з храмів міста і повідомив, що невідома особа проникла до приміщення церкви і скоїла крадіжку пожертвувань. Правоохоронці встановили, що зловмисник вибив вікно та, потрапивши усередину, викрав 9500 гривень зі скриньок для пожертвування», – йдеться у повідомленні.

У Козятині чоловік вкрав із церкви пожертви фото 1

За допомогою камер спостереження поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 37-річний житель Хмільницького району. Чоловіка затримали в процесуальному порядку.

За процесуального керівництва Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

До слова, у Бершадському районі невідомі пограбували будинок місцевого жителя. Зловмисники проникли до помешкання через незачинені двері та викрали 700 гривень. Правоохоронці встановили особи крадіїв. Ними виявились підлітки 18 та 14 років. Молодший з них скоїв 13 крадіжок лише за місяць.

Теги: Національна поліція України церква Вінниччина

