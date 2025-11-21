На Вінниччині в будинку багатодітної родини спалахнула пожежа (фото)

Бійці ДСНС ліквідували пожежу та запобігли її поширенню на всю площу помешкання

На Вінниччині у селі Іванівці Барської громади в будинку багатодітної родини виникла пожежа. Восьмирічна дівчинка запалила свічку й залишила її без нагляду, внаслідок чого зайнялося крісло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Мати та старша донька намагалися самотужки загасити вогонь, але він швидко охопив кімнату. У результаті 42-річна жінка та її 15-річна дитина отримали опіки та були госпіталізовані до лікарні.

Бійці ДСНС ліквідували пожежу та запобігли її поширенню на всю площу помешкання.

«Вкотре нагадуємо : ніколи не залишайте дітей без нагляду і пояснюйте їм небезпеку ігор з вогнем. Навіть маленька іскра може призвести до великої біди», – наголосили рятувальники.

