На Вінниччині в будинку багатодітної родини спалахнула пожежа (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

фото: ДСНС Вінниччини

Бійці ДСНС ліквідували пожежу та запобігли її поширенню на всю площу помешкання

На Вінниччині у селі Іванівці Барської громади в будинку багатодітної родини виникла пожежа. Восьмирічна дівчинка запалила свічку й залишила її без нагляду, внаслідок чого зайнялося крісло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Мати та старша донька намагалися самотужки загасити вогонь, але він швидко охопив кімнату. У результаті 42-річна жінка та її 15-річна дитина отримали опіки та були госпіталізовані до лікарні.

На Вінниччині в будинку багатодітної родини спалахнула пожежа (фото) фото 1

Бійці ДСНС ліквідували пожежу та запобігли її поширенню на всю площу помешкання.

На Вінниччині в будинку багатодітної родини спалахнула пожежа (фото) фото 2

«Вкотре нагадуємо : ніколи не залишайте дітей без нагляду і пояснюйте їм небезпеку ігор з вогнем. Навіть маленька іскра може призвести до великої біди», – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, у Харкові 8-річний хлопчик Артем врятував себе та свою бабусю, коли в їхній квартирі зайнялася пожежа. Про відважний вчинок хлопчика розповіли у пресслужбі ДСНС.



