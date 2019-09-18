У Вінниці на маршрут вийде безшумний тролейбус



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Фото: golos.com.ua

Це вже другий тролейбус, виготовлений на комунальному підприємстві «Вінницька транспортна компанія»

У Вінниці тривають випробування другого тролейбуса власного виробництва VinLine. У його салоні не буде чути шуму компресора. А водієві не доведеться лазити на дах, щоб встановити штангу, яка раптом відірвалася від дротів під час руху. Це вже другий тролейбус, виготовлений на комунальному підприємстві «Вінницька транспортна компанія». Машину представили на огляд на головній вулиці обласного центру Соборній під час святкування Дня міста.

«Уже невдовзі машина вийде на маршрут, - розповів керівник підприємства Михайло Луценко. - Кузов, як і в першому нашому тролейбусі, білоруського виробництва, закупили на Мінському автомобільному заводі. Однак є новинки, які сподобаються і водіям, і пасажирам».

За словами співрозмовника, компресор на новій машині працює майже безшумно. Його робота не відчувається в салоні, це, зрозуміло, комфорт для пасажирів. Ще одна зручність, причому неабияка, чекає на водіїв. Як пояснив керівник підприємства, на старих машинах водії мають додаткову роботу - один або й більше разів за зміну їм доводиться міняти вугільну вставку на струмоприймачі. Робити це доводиться тоді, коли злітають штанги. Це стається через те, що розсипається вугільна вставка.

«Тепер заміну такої вставки робитимуть раз на місяць, - наголошує Михайло Луценко. - Причому під час технічного обслуговування машини, а не на маршруті. Водієві не доведеться забиратися на тролейбус...».

Двигун у другого VinLine виробництва Харківського заводу електричних машин. На першій машині стоїть прибалтійський двигун.

«Ми не можемо вибирати. -Є процедура тендерних закупівель. Може, й хотіли б, але... Будемо порівнювати, як працюють, а тоді вже робити висновки», - каже керівник підприємства.

Фото: golos.com.ua

Власні тролейбуси випускають на базі тих, що нині виходять на маршрут. Як стверджує пан Луценко, мета очолюваного ним колективу - зробити машину надійну, щоб мала хороші технічні характеристики і відзначалася комфортом для пасажирів. Для цього вивчають і напрацьовують все краще, що є в нових заводських тролейбусах. Так само виготовляють трамваї. За п'ять років зробили десять власних вагонів. Назви електротранспорту вінницького виробництва запропонували пасажири. Вибирали їх на конкурсній основі. На вагонах тролейбуса значиться напис VinLine, трамваях - VinWay.

Джерело: Голос України