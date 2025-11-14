На Вінниччині 73-річна жінка вперше отримала український паспорт

Євгенія Михайлівна отримала свій перший біометричний паспорт у вигляді ID-картки

73-річна жителька Козятина Вінницької області Євгенія Михайлівна вперше отримала український паспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міграційну службу Вінницької області.

«Якщо ви досі не замінили радянський паспорт – у вас є можливість це зробити! 73-річна жителька Козятина Євгенія Михайлівна не мала документів, які посвідчують особу, внаслідок чого її діти та онуки також не могли оформити паспорти», – йдеться у повідомленні.

Після звернення до Козятинського відділу УДМС у Вінницькій області фахівці допомогли жінці підтвердити належність до громадянства України та факт постійного проживання станом на 24 серпня 1991 року. У результаті Євгенія Михайлівна отримала свій перший біометричний паспорт у вигляді ID-картки.

«Працівники міграційної служби готові оперативно та з розумінням до кожної ситуації надати необхідну підтримку та допомогу», – йдеться у заяві.

До слова, Верховна Рада змінила правила оформлення паспортів зразка 1994 року: записи у документах тепер робитимуть виключно державною мовою, без дублювання російською. У пояснювальній записці зазначено, що постанова узгоджує правила для паперових паспортів із законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».