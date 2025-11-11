Головна Вінниця Фото
search button user button menu button

Біля Вінниці розбилися два авто: є постраждалі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Біля Вінниці розбилися два авто: є постраждалі (фото)
Правоохоронці встановлюють причини та обставини автопригоди
фото: Національна поліція України

За медичною допомогою звернулося четверо осіб

У селі Агрономічне Вінницького району 10 листопада зіткнулися автомобілі Toyota та Skoda. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Наразі відомо, що за медичною допомогою звернулося четверо осіб, які перебували у транспортних засобах.

Біля Вінниці розбилися два авто: є постраждалі (фото) фото 1

На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики. Правоохоронці встановлюють причини та обставини автопригоди.

Раніше на Вінниччині працівник СТО викрав новий автомобіль та розбив його в ДТП. Сума матеріального збитку становить 1,2 млн грн.

До слова, на Вінниччині 3 листопада в с. Слобода-Шаргородська Жмеринського району трапилася ДТП. Внаслідок чого постраждав малолітній пішохід.

Також у Вінниці 9 листопада близько 11:00 години трапилася аварія на перетині Келецької та Шевченка. Внаслідок чого постраждала людина.

Теги: Вінниця ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водій здійснив наїзд на металопластикову конструкцію торгової точки
На Київщині п'яний чоловік «припаркувався» у магазині
6 листопада, 23:28
На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі
У Святошинському районі столиці автобус зіткнувся з електроопорою (фото)
5 листопада, 16:46
Унаслідок ДТП один із пішоходів загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження
Прикарпаття: судді, яка збила двох пішоходів, обрано запобіжний захід
3 листопада, 20:47
У результаті аварії водій мотоцикла помер на місці події
На Київщині мотоцикл Kawasaki зіткнувся з автомобілем. Загинули двоє людей
3 листопада, 11:22
Правоохоронці встановлять усі обставини загибелі жінки
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
29 жовтня, 11:20
Наразі поліція з’ясовує всі обставини події
У Могилеві-Подільському авто збило школяра
21 жовтня, 21:59
Усі водії, причетні до зіткнення, були тверезі
У Варшаві перекинулася автівка російського посольства
19 жовтня, 15:51
Чоловіку загрожує покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі
Поліція на Вінниччині знайшла «псевдомінера» вокзалу
14 жовтня, 08:20
Олексій Наконечний встав на захист України в лютому 2022 року
У трагічному ДТП загинув актор із ЗСУ, в якого нещодавно народився син
13 жовтня, 18:39

Фото

Біля Вінниці розбилися два авто: є постраждалі (фото)
Біля Вінниці розбилися два авто: є постраждалі (фото)
На Вінниччині дев'ятирічний хлопчик потрапив під колеса вантажівки
На Вінниччині дев'ятирічний хлопчик потрапив під колеса вантажівки
Майстер з Вінниччини створив найбільший солом’яний капелюх в Україні (фото)
Майстер з Вінниччини створив найбільший солом’яний капелюх в Україні (фото)
Вінниччина зустріла звільнених з полону захисників (фото)
Вінниччина зустріла звільнених з полону захисників (фото)
У Вінниці Mercedes збив 11-річного хлопчика
У Вінниці Mercedes збив 11-річного хлопчика
У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)
У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua