Біля Вінниці розбилися два авто: є постраждалі (фото)

За медичною допомогою звернулося четверо осіб

У селі Агрономічне Вінницького району 10 листопада зіткнулися автомобілі Toyota та Skoda. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Наразі відомо, що за медичною допомогою звернулося четверо осіб, які перебували у транспортних засобах.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики. Правоохоронці встановлюють причини та обставини автопригоди.

Раніше на Вінниччині працівник СТО викрав новий автомобіль та розбив його в ДТП. Сума матеріального збитку становить 1,2 млн грн.

До слова, на Вінниччині 3 листопада в с. Слобода-Шаргородська Жмеринського району трапилася ДТП. Внаслідок чого постраждав малолітній пішохід.

Також у Вінниці 9 листопада близько 11:00 години трапилася аварія на перетині Келецької та Шевченка. Внаслідок чого постраждала людина.