Рятувальники на Вінниччині деблокували 16-річного водія, який врізався у дерево

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Рятувальники на Вінниччині деблокували 16-річного водія, який врізався у дерево
Легковий автомобіль з'їхав з дороги та врізався у дерево
фото: ДСНС Вінниччини

Неповнолітнього керманича затисло в понівеченому авто після ДТП поблизу с. Наддністрянське

Сьогодні вранці, 2 листопада, рятувальники Головного управління ДСНС України у Вінницькій області надали допомогу в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу села Наддністрянське Мурованокуриловецької громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Вінничини.

Як повідомляє ДСНС, легковий автомобіль з'їхав з дороги та врізався у дерево.

У понівеченому салоні авто було затиснуто 16-річного водія. Бійці ДСНС оперативно використали гідравлічний інструмент, щоб деблокувати неповнолітнього постраждалого. Водія передали медикам для надання необхідної допомоги.

Обставини аварії наразі з'ясовують слідчі Національної поліції.

Рятувальники області вкотре звернулися до батьків із закликом «нагадати дітям, що керування транспортним засобом потребує знань, відповідальності та повноліття».

До слова, у лікарні померла семирічна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок атаки РФ на Вінниччину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першу заступницю керівника Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати… Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким загиблої дитини», – зауважила Заболотна.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди, загинула дитина.

