Рятувальники на Вінниччині деблокували 16-річного водія, який врізався у дерево

Легковий автомобіль з’їхав з дороги та врізався у дерево

Неповнолітнього керманича затисло в понівеченому авто після ДТП поблизу с. Наддністрянське

Сьогодні вранці, 2 листопада, рятувальники Головного управління ДСНС України у Вінницькій області надали допомогу в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу села Наддністрянське Мурованокуриловецької громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Вінничини.

Як повідомляє ДСНС, легковий автомобіль з’їхав з дороги та врізався у дерево.

У понівеченому салоні авто було затиснуто 16-річного водія. Бійці ДСНС оперативно використали гідравлічний інструмент, щоб деблокувати неповнолітнього постраждалого. Водія передали медикам для надання необхідної допомоги.

Обставини аварії наразі з’ясовують слідчі Національної поліції.

Рятувальники області вкотре звернулися до батьків із закликом «нагадати дітям, що керування транспортним засобом потребує знань, відповідальності та повноліття».

