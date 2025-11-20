Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Тернополю (відео)

Унаслідок російської атаки загинули 26 людей, поранено – 93

Патрульна поліція показала перші хвилини після ворожої атаки на Тернопіль. Унаслідок обстрілу загинуло 26 людей, серед яких троє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції.

За даними правоохоронців, ударними безпілотниками та ракетами росіяни вчора атакували дві житлові багатоповерхівки у Тернополі. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель та автомобілі.

Патрульна поліція показала перші кадри російської атаки на житлові багатоповерхівки у Тернополі pic.twitter.com/NVBoPOlahs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 20, 2025

«На місці події працюють і працювали усі екстрені служби. Патрульні допомагали рятувальникам евакуйовувати мешканців, забезпечували публічний порядок та безперешкодний рух спецслужб, охороняли територію», – кажуть поліцейські.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Внаслідок масованого комбінованого удару загинули 26 людей, серед них – троє дітей. Ще 93 людини, з них 18 дітей, постраждали. Під завалами будинку, куди влучила російська ракетами, можуть перебувати більше ніж 20 людей.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: шести Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), чотирьох Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»).