Екоінспекція оцінила стан Ладижинського водосховища після викиду мазуту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Державна екологічна інспекція у Вінницькій області й надалі регулярно здійснюватиме заходи контролю за станом Ладижинського водосховища
фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області/Facebook

Загрози для здоров’я населення та довкілля не зафіксовано

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області на постійній основі здійснює контроль за ситуацією із забрудненням нафтопродуктами Ладижинського водосховища. Фахівці регулярно виїжджають на місце, щоб оцінити реальний стан водойми, берегової лінії та своєчасно реагувати на будь-які зміни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держекоінспекцію.

Усі заходи з локалізації та ліквідації забруднення проводилися відповідно до перевіреної, класичної схеми реагування, яка застосовується у випадках потрапляння нафтопродуктів у водні об’єкти. Зокрема, для недопущення подальшого поширення забруднення встановлювалися бонові загородження, а для збору залишків нафтопродуктів використовувалися спеціальні сорбенти, що дозволяє ефективно мінімізувати вплив на довкілля.

фото: Державна екологічна інспекція у Вінницькій області/Facebook

«Критичної ситуації наразі немає. Загрози для здоров’я населення та довкілля не зафіксовано. Важливим стримуючим фактором є низька температура повітря. Саме вона не дозволяє нафтопродуктам активно поширюватися у воді. Завдяки цьому, ситуація залишається стабільною та контрольованою», – наголосила Держекоінспекція.

Так, 5 січня 2026 року було проведено чергове обстеження берегової лінії водосховища на території Гайсинської міської ради — навпроти Ладижинської ТЕС. На окремих ділянках виявлено залишки нафтопродуктів, що осіли на багаторічних трав’янистих рослинах, зокрема на очереті.

Нагадаємо, у грудні 2025 року на Вінниччині у Ладижинському водосховищі було виявлено маслянисті плями. Ситуація є наслідком російської агресії. 

екологія Вінниччина

