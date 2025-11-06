Головна Вінниця Новини
На Вінниччині працівник СТО викрав нове авто і розтрощив його в ДТП

Наталія Порощук
Унаслідок зіткнення транспортний засіб отримав значні механічні ушкодження та не підлягає відновленню
фото: Національна поліція України

Чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дерево

На Вінниччині працівник СТО викрав новий автомобіль та розбив його в ДТП. Сума матеріального збитку становить 1,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«До поліції звернулась 44-річна вінничанка з повідомленням про незаконне заволодіння її автомобілем Toyota, який перебував на території станції технічного обслуговування. Встановлено, що кримінальне правопорушення скоїв працівник цього ж СТО, 31-річний місцевий житель. У нетверезому стані він взяв ключі та викрав автомобіль. Рухаючись у напрямку с. Зарванці, чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дерево», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок зіткнення транспортний засіб отримав значні механічні ушкодження та не підлягає відновленню. Сума матеріального збитку становить 1,2 млн грн.

Наразі вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Крім того, на нього складено адміністративні матеріали за ст. 130 (керування транспортом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.

До слова, на Вінниччині 3 листопада в с. Слобода-Шаргородська Жмеринського району трапилася ДТП. Внаслідок чого постраждав малолітній пішохід.

