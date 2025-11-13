На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки
Лікарі закликають не збирати невідомі гриби
Щороку на Вінниччині фіксуються випадки отруєнь дикорослими грибами. Лише за 10 місяців цього року від отруєння грибами постраждали 14 людей, серед них є дитина – дівчинка 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
«Серед постраждалих – жителі різних районів області. Люди вживали гриби, схожі на їстівні, або консервували їх удома без дотримання правил. Найчастіше постраждалі зверталися до лікарів із симптомами нудоти, блювання, діареї, слабкості. У деяких випадках спостерігалося ураження печінки – токсичний гепатит, небезпечний для життя», – йдеться у повідомленні.
Усі цьогорічні випадки завершилися одужанням, проте кілька пацієнтів перебували у важкому стані в реанімації. Серед них – літні люди, які вживали варені або смажені дикорослі гриби, та підліток, що збирав для вживання гриби, схожі на білі та маслюки, у лісопарковій зоні.
Лікарі наголошують: отруєння грибами може бути смертельно небезпечним навіть після термічної обробки. Найнебезпечніші – бліда поганка, мухомори, хибні опеньки, які дуже схожі на їстівні види, але містять сильну отруту.
Як уникнути отруєння грибами:
- Не збирайте невідомі гриби. Якщо маєте бодай найменший сумнів – залиште гриб у лісі.
- Не купуйте гриби на стихійних ринках. Без контролю фахівців важко визначити, чи безпечні вони.
- Ніколи не давайте грибні страви дітям. Організм дитини значно чутливіший до токсинів.
- Не консервуйте гриби вдома. У разі порушення технології навіть у разі заготівлі їстівних грибів можливе утворення ботулотоксину – смертельно небезпечної речовини.
- Не експериментуйте зі «схожими» видами. Отруйні гриби часто мають майже такий самий вигляд, як їстівні.
- За перших симптомів отруєння негайно звертайтеся до лікаря. Не намагайтеся лікуватися самостійно – це може коштувати життя.
До слова, у спільнотах грибників усе частіше можна почути про «чудодійну» маремуху – гриб із родини мухоморів, який нібито лікує від усіх хвороб. Та чи справді цей гриб безпечний і має лікувальні властивості? Як пояснила у інтерв’ю «Главкому» наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марія Шевченко, маремуха, або мухомор сіро-рожевий, належить до умовно їстівних грибів.
