На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки
Лікарі наголошують: отруєння грибами може бути смертельно небезпечним навіть після термічної обробки
Лікарі закликають не збирати невідомі гриби

Щороку на Вінниччині фіксуються випадки отруєнь дикорослими грибами. Лише за 10 місяців цього року від отруєння грибами постраждали 14 людей, серед них є дитина – дівчинка 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

«Серед постраждалих – жителі різних районів області. Люди вживали гриби, схожі на їстівні, або консервували їх удома без дотримання правил. Найчастіше постраждалі зверталися до лікарів із симптомами нудоти, блювання, діареї, слабкості. У деяких випадках спостерігалося ураження печінки – токсичний гепатит, небезпечний для життя», – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки фото 1

Усі цьогорічні випадки завершилися одужанням, проте кілька пацієнтів перебували у важкому стані в реанімації. Серед них – літні люди, які вживали варені або смажені дикорослі гриби, та підліток, що збирав для вживання гриби, схожі на білі та маслюки, у лісопарковій зоні.

На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки фото 2

Лікарі наголошують: отруєння грибами може бути смертельно небезпечним навіть після термічної обробки. Найнебезпечніші – бліда поганка, мухомори, хибні опеньки, які дуже схожі на їстівні види, але містять сильну отруту.

Як уникнути отруєння грибами:

  • Не збирайте невідомі гриби. Якщо маєте бодай найменший сумнів – залиште гриб у лісі.
  • Не купуйте гриби на стихійних ринках. Без контролю фахівців важко визначити, чи безпечні вони.
  • Ніколи не давайте грибні страви дітям. Організм дитини значно чутливіший до токсинів.
  • Не консервуйте гриби вдома. У разі порушення технології навіть у разі заготівлі їстівних грибів можливе утворення ботулотоксину – смертельно небезпечної речовини.
  • Не експериментуйте зі «схожими» видами. Отруйні гриби часто мають майже такий самий вигляд, як їстівні.
  • За перших симптомів отруєння негайно звертайтеся до лікаря. Не намагайтеся лікуватися самостійно – це може коштувати життя.

До слова, у спільнотах грибників усе частіше можна почути про «чудодійну» маремуху – гриб із родини мухоморів, який нібито лікує від усіх хвороб. Та чи справді цей гриб безпечний і має лікувальні властивості? Як пояснила у інтерв’ю «Главкому» наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марія Шевченко, маремуха, або мухомор сіро-рожевий, належить до умовно їстівних грибів.

