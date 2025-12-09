Витік нафтопродуктів у Ладижинське водосховище: названо ймовірну причину

Наразі тривають перевірки та уточнення всіх обставин, що призвели до витоку

На Вінниччині у Ладижинському водосховищі виявили маслянисті плями. Ситуація може бути прямим наслідком російської агресії. Про це у коментарі «20 хвилин» повідомила Ладижинська ТЕС, передає «Главком».

«Через значне пошкодження обладнання станції внаслідок масованих обстрілів могло статися потрапляння нафтовмісних речовин до інженерних комунікацій», – йдеться в офіційній заяві.

Наразі тривають перевірки та уточнення всіх обставин, що призвели до витоку на Ладижинському водосховищі. Компанія зазначає, що одразу після виявлення нафтопродуктів, працівники станції негайно поінформували екологічну інспекцію та органи влади, а також оперативно розпочали роботи з локалізації та усунення можливих наслідків.

«Попри масштабні пошкодження, енергетики продовжують працювати в безперервному режимі, забезпечуючи стабільність енергосистеми та роблячи все можливе для мінімізації потенційного впливу на екосистему», – зауважила Ладижинська ТЕС.

До слова, 30 жовтня Ладижин опинився під масовою атакою дронів та ракет. П'ятеро людей дістали поранення, семирічна дівчинка – померла у лікарні.