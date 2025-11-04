На Вінниччині дев'ятирічний хлопчик потрапив під колеса вантажівки

Водій був тверезим

На Вінниччині 3 листопада в с. Слобода-Шаргородська Жмеринського району трапилася ДТП. Внаслідок чого постраждав малолітній пішохід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За попередньою інформацією слідства, 41-річний водій вантажівки DAF наїхав на хлопчика, який переходив проїжджу частинку у невстановленому місці. У результаті ДТП дев'ятирічний пішохід отримав травми та був госпіталізований.

Водій був тверезим. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання – до трьох років обмеження волі з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

До слова, 2 листопада рятувальники Головного управління ДСНС України у Вінницькій області надали допомогу в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася поблизу села Наддністрянське Мурованокуриловецької громади. У понівеченому салоні авто було затиснуто 16-річного водія. Бійці ДСНС оперативно використали гідравлічний інструмент, щоб деблокувати неповнолітнього постраждалого.

Як повідомлялося, 21 жовтня поблизу ліцею № 4 міста Могилева-Подільського Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода. 68-річна жінка збила дитину.