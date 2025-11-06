Затримано столичного правоохоронця, який зник разом з арештованими грошима

Начальник відділення Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції Києва Юрій Рибянський не вийшов на службу та не виходив на зв’язок

Про зникнення Юрія Рибянського стало відомо сьогодні вранці

Поліція Києва та Департамент внутрішньої безпеки ГУНП розшукали начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який не вийшов на службу та перестав виходити на зв’язок. Правоохоронця знайшли на Рівненщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР», – повідомили у поліції.

Годину тому поліція Києва повідомила про зникнення Юрія Рибянського.

«Начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві не вийшов на службу та не виходить на зв’язок», – йшлося у повідомленні.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий»).

Зазначається, що Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

