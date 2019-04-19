У Вінниці школярі презентували свої екологічні проекти



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У HUB «Місто змістів» відбулася презентація проектів в рамках міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив

Було презентовано 14 великих та 7 малих проектів. Із них і оберуть переможців. Загальний бюджет конкурсу 300 тис грн. Проекти за обсягом фінансування розподіляються на великі (обсяг фінансування до 50 тис. грн) та малі (фінансування до 20 тис. грн).

Міський конкурс учнівських екологічних ініціатив проводиться у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді в рамках Плану дій з реалізації глобальної ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді». Метою конкурсу є підтримка активної молоді міста, учнівських ініціатив, залучення юних вінничан до заходів щодо поліпшення стану довкілля.

У березні цього року в усіх школах міста відбулися шкільні етапи конкурсу. Учні 5-11 класів розробляли ідеї та презентували свої екологічні проекти у школі. По одному найкращому учнівському проекту від закладу представлено на міський етап конкурсу.

Під час презентація проектів заступник міського голови Галина Якубович зазначила, що вінницькі школярі завжди активно долучаються до різноманітних заходів.

«Робота міської ради зараз налаштована більше на те, щоб почути ініціативу громадян. Минулого року коли ми підписали Меморандум з ЮНІСЕФ щодо ініціативи «Громада дружня до дітей», і міський голова Сергій Моргунов запропонував створити проект «Бюджет громадських ініціатив» для школярів. Ми хотіли почути їхні ідеї. І цей конкурс покаже, які у них є напрацювання щодо екологічних ініціатив, що наразі дуже важливо. Бюджет цього проекту 300 тис. грн. Ми починаємо з малого, а далі будемо дивитися, як розвиватиметься проект», - каже заступник міського голови Галина Якубович.