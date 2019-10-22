Вінничани привезли бронзу з чемпіонату світу з сумо



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Чемпіонат світу з сумо відбувся у Японії

У японському місті Осака відбувся чемпіонат світу з сумо. Змагання проводилось серед дорослих і юніорів до 18 років. До складу української національної збірної увійшли четверо вихованців вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №5.

Троє з них вибороли бронзові нагороди у своїх вагових категоріях.

Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

Три бронзових нагороди здобули вінничани Ірина Гребенчук (вагова категорія 75 кг), Данило Явгусішин (вагова категорія 100 кг) та Даіаурі Важа (вагова категорія 115 кг). Вони є представниками вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №5 здобули три бронзових нагороди.

Загалом до складу національної команди увійшло четверо вихованців вінницької МДЮСШ №5. На цих світових змаганнях українська збірна здобула ІІІ командне місце серед юніорів та ІІІ командне місце серед чоловіків.