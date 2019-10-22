  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінничани привезли бронзу з чемпіонату світу з сумо

    • Розсилка
    Вінничани привезли бронзу з чемпіонату світу з сумо

    Чемпіонат світу з сумо відбувся у Японії

    У японському місті Осака відбувся чемпіонат світу з сумо. Змагання проводилось серед дорослих і юніорів до 18 років. До складу української національної збірної увійшли четверо вихованців вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №5.

    Троє з них вибороли бронзові нагороди у своїх вагових категоріях.

    Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

    Три бронзових нагороди здобули вінничани Ірина Гребенчук (вагова категорія 75 кг), Данило Явгусішин (вагова категорія 100 кг) та Даіаурі Важа (вагова категорія 115 кг). Вони є представниками вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №5 здобули три бронзових нагороди. 

    Загалом до складу національної команди увійшло четверо вихованців вінницької МДЮСШ №5. На цих світових змаганнях українська збірна здобула ІІІ командне місце серед юніорів та ІІІ командне місце серед чоловіків.

    Читайте також
    чемпіонат світу вінничани сумо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ