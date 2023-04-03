Недопуск комісії Мінкульту в Лавру: столична поліція відкрила справу

Також комісія подати може подати позов до суду щодо усунення перешкод у користуванні майном Лаври

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне утримання релігійних святинь у зв’язку з недопуском комісії Міністерства культури на територію Києво-Печерської лаври. Про це повідомили в столичній поліції, інформує «Інтерфакс-Україна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За заявою комісії Міністерства культури про недопуск на територію Лаври відкрито кримінальне провадження за ст. 179 Кримінального кодексу України (незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь)», – повідомили у столичному главку поліції.

Раніше комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської Лаври після недопуску для проведення перевірки заявила про намір звернутися до поліції, а також подати позов до суду щодо усунення перешкод у користуванні майном.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також повідомлялося, що 30 березня на території Києво-Печерської лаври під час зйомки сюжету один із священнослужителів УПЦ МП пошкодив обладнання оператора. Поліція оголосила йому підозру.

Нагадаємо, Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.