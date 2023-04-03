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Недопуск комісії Мінкульту в Лавру: столична поліція відкрила справу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Недопуск комісії Мінкульту в Лавру: столична поліція відкрила справу
Московська церква відмовляється звільняти будівлі Києво-Печерської лаври
фото: glavcom.ua

Також комісія подати може подати позов до суду щодо усунення перешкод у користуванні майном Лаври

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне утримання релігійних святинь у зв’язку з недопуском комісії Міністерства культури на територію Києво-Печерської лаври. Про це повідомили в столичній поліції, інформує «Інтерфакс-Україна».

«За заявою комісії Міністерства культури про недопуск на територію Лаври відкрито кримінальне провадження за ст. 179 Кримінального кодексу України (незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь)», – повідомили у столичному главку поліції.

Раніше комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської Лаври після недопуску для проведення перевірки заявила про намір звернутися до поліції, а також подати позов до суду щодо усунення перешкод у користуванні майном.

Також повідомлялося, що 30 березня на території Києво-Печерської лаври під час зйомки сюжету один із священнослужителів УПЦ МП пошкодив обладнання оператора. Поліція оголосила йому підозру.

Нагадаємо, Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату. 

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Теги: Україна поліція лавра Києво-Печерська лавра релігія

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