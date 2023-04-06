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На Житомирщині мати зламала синові руку через різні політичні погляди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Житомирщині мати зламала синові руку через різні політичні погляди
фото ілюстративне

Що конкретно стало причиною сварки, у поліції не уточнили.

 

На Житомирщині мати зламала синові руку через різні політичні погляди. Про це інформує поліція Житомирської області.

У Бердичеві поліцейські отримали від медиків повідомлення про травмування 31-річного місцевого мешканця. Окрім перелому руки, у нього було діагностовано численні забої та садна.

Правоохоронці з'ясували, що травми чоловікові завдала мати під час конфлікту. Вони посварилися «через розбіжності в оцінці нинішніх подій в Україні». Що конкретно стало причиною сварки, у поліції не уточнили.

Дії жінки слідчі кваліфікували, як умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Їй загрожують виправні роботи на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Житомирщині священник УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України.

Також повідомлялося, що в Хмельницькому священники московської церкви побили військового. Відео інциденту у мережу Facebook виклав депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. На кадрах видно, як священники копають чоловіка в однострої ногами, штовхають та, зрештою, припирають до стіни. Він же, натомість, вигукує: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?»

Теги: поліція священник Житомирщина

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