Рятувала кота й застрягла сама: у Макарові надзвичайники знімали жінку з даху п'ятиповерхівки

Жінка вибралася на дах, аби дістати свого домашнього улюбленця, що випадково туди потрапив

Жінка не постраждала, медична допомога їй не знадобилася.

У ніч проти 10 вересня в селищі Макарів Бучанського району фахівці Служби порятунку провели незвичну рятувальну операцію. Бійці ДСНС за допомогою спецтехніки спустили на землю жінку, яка застрягла на покрівлі житлового будинку під час спроби допомогти своїй домашній тварині. Про подію повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Київській області, інформує «Главком».

Повідомлення про необхідність допомоги жінці на даху п'ятиповерхівки на вулиці Шляхетській надійшло до оперативно-диспетчерської служби «101» о 01:57 ночі.

Як з'ясували фахівці на місці, місцева мешканка вибралася на дах, аби дістати свого домашнього улюбленця, що випадково туди потрапив. Проте повернутися назад до оселі самостійно вже не змогла.

Бійці 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Макарів за допомогою пожежної автодрабини оперативно піднялися до потерпілої та спустили її додолу. Жінка не постраждала, медична допомога їй не знадобилася.

Нагадаємо, мешканка Чернігова Алла Рудих врятувала двох голубів. Тепер птахи мешкають у її будинку, адже не можуть самостійно вижити у дикій природі. Дикі голуби Гоша і Тоша потрапили до Алли Рудих ще пташенятами. Гоша дві доби голодував на вулиці та був хворий, тоді ж його підібрала жінка.