Українські туристи потрапили у скандал через морську черепаху в Омані

Тварину турбували під час перебування на узбережжі

Влада країни повідомила про юридичні заходи після появи відео з туристом, який турбував черепах

В Омані спалахнув скандал через відео за участю українських туристів, які під час відпочинку в районі Рас-ель-Хадд взаємодіяли з морською черепахою та її дитинчатами. Після поширення кадрів у соцмережах місцеве Агентство з охорони довкілля заявило про вжиття юридичних заходів, повідомляє «Главком».

На відео, яке поширилося в соціальних мережах, видно чоловіка, який сидить на панцирі морської черепахи, а також тримає в руках маленьких черепашенят. За даними публікацій у соцмережах, тварину турбували під час перебування на узбережжі.

Чоловік тримає в руках черепашеня, коли сидить на дорослій черепасі фото: соцмережі

Італійський природоохоронний проєкт Biologicamente стверджує, що на кадрах можуть бути українські туристи. У публікаціях називають імена Вадима Олійника та Олени Кравченко. Водночас ці дані походять із соцмереж, а офіційна оманська влада не називала особи туристів.

Інцидент стався в районі Рас-ель-Хадд – одному з місць гніздування морських черепах в Омані. Environment Authority повідомило, що відстежило відео, яке поширювалося в соцмережах, та встановило, що дії туриста порушують правила захисту дикої природи. Відомство заявило, що щодо причетної особи вжито необхідних юридичних заходів.

🐢🤬Українець Вадим Олійник та його супутниця в Омані "осідлали" морську черепаху



Вони перебували там разом із волонтерами, які стежать за кладками черепах, повідомив природоохоронний проєкт Biologicamente pic.twitter.com/xAPAPaDvPc — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Оманське агентство наголосило, що туристам заборонено торкатися морських черепах, наближатися до них або іншим чином турбувати тварин у місцях їхнього гніздування. Влада також закликала повідомляти про випадки порушення природоохоронних правил.

Після хвилі критики Вадим Олійник, за повідомленнями українських та природоохоронних ресурсів, перепросив за інцидент і визнав, що припустився помилки. Він заявив, що не мав наміру завдати черепасі шкоди.

У соцмережах також поширюється інформація, нібито двох туристів затримали в аеропорту Оману. Однак офіційного підтвердження саме затримання українців наразі немає. Оманська влада повідомила лише про вжиття юридичних заходів щодо людини, яка фігурує на відео.

Місцеве відомство закликало відвідувачів місць гніздування черепах спостерігати за тваринами з безпечної відстані та не втручатися в їхню поведінку, щоб не створювати загрозу для дикої природи.