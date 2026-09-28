Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські туристи потрапили у скандал через морську черепаху в Омані

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Українські туристи потрапили у скандал через морську черепаху в Омані
Тварину турбували під час перебування на узбережжі
фото: соцмережі

Влада країни повідомила про юридичні заходи після появи відео з туристом, який турбував черепах

В Омані спалахнув скандал через відео за участю українських туристів, які під час відпочинку в районі Рас-ель-Хадд взаємодіяли з морською черепахою та її дитинчатами. Після поширення кадрів у соцмережах місцеве Агентство з охорони довкілля заявило про вжиття юридичних заходів, повідомляє «Главком».

На відео, яке поширилося в соціальних мережах, видно чоловіка, який сидить на панцирі морської черепахи, а також тримає в руках маленьких черепашенят. За даними публікацій у соцмережах, тварину турбували під час перебування на узбережжі.

Чоловік тримає в руках черепашеня, коли сидить на дорослій черепасі
Чоловік тримає в руках черепашеня, коли сидить на дорослій черепасі
фото: соцмережі

Італійський природоохоронний проєкт Biologicamente стверджує, що на кадрах можуть бути українські туристи. У публікаціях називають імена Вадима Олійника та Олени Кравченко. Водночас ці дані походять із соцмереж, а офіційна оманська влада не називала особи туристів.

Інцидент стався в районі Рас-ель-Хадд – одному з місць гніздування морських черепах в Омані. Environment Authority повідомило, що відстежило відео, яке поширювалося в соцмережах, та встановило, що дії туриста порушують правила захисту дикої природи. Відомство заявило, що щодо причетної особи вжито необхідних юридичних заходів.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Оманське агентство наголосило, що туристам заборонено торкатися морських черепах, наближатися до них або іншим чином турбувати тварин у місцях їхнього гніздування. Влада також закликала повідомляти про випадки порушення природоохоронних правил.

Після хвилі критики Вадим Олійник, за повідомленнями українських та природоохоронних ресурсів, перепросив за інцидент і визнав, що припустився помилки. Він заявив, що не мав наміру завдати черепасі шкоди.

У соцмережах також поширюється інформація, нібито двох туристів затримали в аеропорту Оману. Однак офіційного підтвердження саме затримання українців наразі немає. Оманська влада повідомила лише про вжиття юридичних заходів щодо людини, яка фігурує на відео.

Місцеве відомство закликало відвідувачів місць гніздування черепах спостерігати за тваринами з безпечної відстані та не втручатися в їхню поведінку, щоб не створювати загрозу для дикої природи.

Читайте також:

Теги: українці тварини Оман подорож

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кузьма загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі на Дніпропетровщині
Кузьма – Герой України? Вибачте, буду конкретно відвертим
30 серпня, 11:45
Подружжя Кітченів. Джефф помер після сильної турбулентності, а Лінда зламала хребет
Британка зламала хребет та втратила чоловіка під час польоту
30 серпня, 10:17
Японська Toyota реалізувала 1092 автомобілі, що на 9% більше, ніж торік
Українці стали рідше купувати нові авто: хто залишається лідером ринку
2 вересня, 03:50
Пізніше біля головного входу до вокзалу також виявили другий підозрілий предмет
Вибух на вокзалі в Німеччині: серед постраждалих двоє українців
2 вересня, 11:49
Військовий шукав незнайомку з метро через соцмережі
Тисячі українців шукали із воїном незнайомку з метро: чим закінчилася романтична історія
14 вересня, 20:18
Законопроєкт передбачає нові санкції проти РФ та продовження обмежень щодо Ірану
«Пекельні санкції» проти Росії: Палата представників США розблокувала голосування
16 вересня, 04:35
Українці зможуть перейти на п’ятирічний дозвіл на проживання
Чехія готує новий статус для українців: що зміниться вже у жовтні
19 вересня, 05:36
РФ почала завдавати ударів по всьому підряд в Україні у відповідь на дії Києва
Росія б'є по всьому підряд: Кремль визнав масовані удари по українських цивільних об'єктах
13 вересня, 18:58
Ветлікарі закликають містян під час повітряної тривоги насамперед дбати про безпеку свою та домашніх улюбленців
Як працюють комунальні ветклініки Києва під час тривог: нові правила
18 вересня, 08:28

Соціум

Зеленський повідомив про ураження двох оборонних заводів РФ
Зеленський повідомив про ураження двох оборонних заводів РФ
Українські туристи потрапили у скандал через морську черепаху в Омані
Українські туристи потрапили у скандал через морську черепаху в Омані
Затоплення порома в Індонезії: кількість загиблих зросла до 64 людей
Затоплення порома в Індонезії: кількість загиблих зросла до 64 людей
Сили оборони уразили у Брянській області «Панцирь-С2»
Сили оборони уразили у Брянській області «Панцирь-С2»
У Росії після атаки дронів обвалився міст: з рейок зійшли десятки вагонів
У Росії після атаки дронів обвалився міст: з рейок зійшли десятки вагонів
Стрілянини в стриптиз-клубі у США: загинули та постраждали люди
Стрілянини в стриптиз-клубі у США: загинули та постраждали люди

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
44K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua