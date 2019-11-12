Від грипу вакцинувалося вже близько восьми тисяч вінничан



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У жовтні у Вінниці в рамках програми «Стоп грип» розпочалася вакцинація проти грипу

Станом на сьоме листопада уже вакцинувалися 7730 людей, з них - 1821 дитина (з яких 170 дітей позбавлені батьківського піклування, та діти з інвалідністю). Програма «Стоп грип» у місті діє з 2016 року. З початку її дії у Вінниці не зареєстровано жодного випадку смерті від вірусної пневмонії.

Медики відзначають, що кількість вінничан, які обирають найефективніші методи профілактики - вакцинацію, суттєво збільшилась. Цього епідеміологічного сезону пропонуються вакцини: «Джісі флю» (Корея) та. «Ваксі грип» (Франція). Громадянам, які бажають щепитися від грипу, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Після огляду, за умови відсутності протипоказань до щеплення, пацієнту видадуть рецепт на придбання вакцини. В аптеці людина повинна оплатити лише половину вартості вакцини, інші 50% відшкодовуються коштом міського бюджету. В аптеці пацієнт отримає чек про оплату вакцини та з ним звертається до кабінету щеплень, де проводиться вакцинація.

«Вінничани активно долучились до вакцинації. Уже вакцинувалося 7730 осіб, з них - 1821 дитина. Дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям з інвалідністю, щеплення робились безкоштовно. Усім іншим вінничанам, які вирішили скористатись Програмою, 50% вартості вакцини відшкодовувалось за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади», – розповіла головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Людмила Саєнко.

Медики закликають всіх вінничан вакцинувати себе, своїх дітей і свої родини. Вакцину можна отримати до середини листопада.